Staffel 1Folge 50vom 01.03.2024
Käpt’n Nobart und die Piratenbande
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Glasauge päppelt eine Möwe auf, die auf der Hurricane abgestürzt ist. Ein Bann der Liebe entwickelt sich zwischen den beiden. Doch dann stellt sich heraus, dass Glasauges Angebetete die Königin aller Seemöwen ist und Besuch ins Haus steht.
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© RTV Family Entertainment AG / D'Ocon Film Production / Elias Pro / Videal / ZDF