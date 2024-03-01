Zum Inhalt springenBarrierefrei
Käpt’n Nobart und die Piratenbande

RiCStaffel 1Folge 50vom 01.03.2024
Die Möwenkönigin

Folge 50: Die Möwenkönigin

6 Min.Folge vom 01.03.2024

Glasauge päppelt eine Möwe auf, die auf der Hurricane abgestürzt ist. Ein Bann der Liebe entwickelt sich zwischen den beiden. Doch dann stellt sich heraus, dass Glasauges Angebetete die Königin aller Seemöwen ist und Besuch ins Haus steht.

