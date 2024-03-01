Staffel 1Folge 52vom 01.03.2024
Käpt’n Nobart und die Piratenbande
Folge 52: Der große Preis
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Ein Fischerdorf lockt mit einem Preis für das Erforschen seiner großen Bucht. Julia möchte diesen Preis gewinnen und mobilisiert die ganze Besatzung. Doch als sie tatsächlich als Gewinnerin gekürt wird, würde sie am liebsten einen Rückzieher machen.
Käpt’n Nobart und die Piratenbande
Copyrights:© RTV Family Entertainment AG / D'Ocon Film Production / Elias Pro / Videal / ZDF