RiCStaffel 1Folge 52vom 01.03.2024
Der große Preis

Folge 52: Der große Preis

6 Min.Folge vom 01.03.2024

Ein Fischerdorf lockt mit einem Preis für das Erforschen seiner großen Bucht. Julia möchte diesen Preis gewinnen und mobilisiert die ganze Besatzung. Doch als sie tatsächlich als Gewinnerin gekürt wird, würde sie am liebsten einen Rückzieher machen.

