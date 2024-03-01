Staffel 1Folge 55vom 01.03.2024
Der LiebestrankJetzt kostenlos streamen
Käpt’n Nobart und die Piratenbande
Folge 55: Der Liebestrank
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Um Julias Herz für sich zu gewinnen, mixt Nobart einen Liebestrank für seine Angebetete. Allerdings trinken zunächst ein paar Piraten von dem Gebräu, die ungewöhnliche Nebenwirkungen zeigen. Doch dann tritt eine ganz andere Erkenntnis zutage.
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Käpt’n Nobart und die Piratenbande
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