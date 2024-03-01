Staffel 1Folge 57vom 01.03.2024
Nur einer kann der Sieger seinJetzt kostenlos streamen
Käpt’n Nobart und die Piratenbande
Folge 57: Nur einer kann der Sieger sein
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Kakornak bläst sich vor Julia auf, den Port-Merinuge-Wettbewerb für sie zu gewinnen. Nobart möchte das natürlich nicht auf sich sitzen lassen, sodass er seine Crew zu Hochleistungen animiert. Doch wer den Wettstreit wirklich gewinnt, ist fraglich.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Käpt’n Nobart und die Piratenbande
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© RTV Family Entertainment AG / D'Ocon Film Production / Elias Pro / Videal / ZDF