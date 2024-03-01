Zum Inhalt springenBarrierefrei
Käpt’n Nobart und die Piratenbande

RiCStaffel 1Folge 57vom 01.03.2024
Nur einer kann der Sieger sein

Folge 57: Nur einer kann der Sieger sein

6 Min.Folge vom 01.03.2024

Kakornak bläst sich vor Julia auf, den Port-Merinuge-Wettbewerb für sie zu gewinnen. Nobart möchte das natürlich nicht auf sich sitzen lassen, sodass er seine Crew zu Hochleistungen animiert. Doch wer den Wettstreit wirklich gewinnt, ist fraglich.

