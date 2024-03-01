Staffel 1Folge 59vom 01.03.2024
Die falschen GespensterJetzt kostenlos streamen
Käpt’n Nobart und die Piratenbande
Folge 59: Die falschen Gespenster
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Seit Julia von Nobart weiß, dass die Hurricane bei Vollmondnächten von einem Geisterdreigestirn aufgesucht wird, möchte sie die Gestalten unbedingt selbst zu Gesicht bekommen. Stattdessen steht Nobart mit einer Überraschung bereit.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Käpt’n Nobart und die Piratenbande
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: RTV Family Entertainment AG / D'Ocon Film Production / Elias Pro / Videal / ZDF