Kärnten heute

Kärnten heute vom 30.10.2025

ORF2Staffel 2025Folge 922vom 30.10.2025
Folge 922: Kärnten heute vom 30.10.2025

20 Min.Folge vom 30.10.2025Ab 12

Sechs Jahre Haft für 24-jährigen Serienbrandstifter | Elektroauto-Verkauf steigt weiter | Sieben Millionen-Investition ins Ankogel-Skigebiet | ADHS tritt immer häufiger bei Erwachsenen auf | Wolfsberger kommen dramatisch ins Viertelfinale | Hockey: EA KAC holt sechsten Auswärtssieg in Serie | Renato Zanella bringt "Bolero" als Ballett auf die Bühne | "Land der Berge" beleuchtet Kärntner Grenzweg

