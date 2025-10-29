Kärnten heute vom 29.10.2025Jetzt kostenlos streamen
20 Min. vom 29.10.2025 Ab 12
Verlängerung des Grundwehrdienstes diskutiert | Klagenfurt: Neuer Hochwasserschutz fertiggestellt | Das Sparbuch bleibt die beliebteste Anlageform | Halloween-Umsatz von 90 Millionen Euro erwartet | "Partizanke Art" im Kärnten Museum ausgestellt | "Stars von Morgen" beim Handballverein SC Ferlach | Ball am Schloss Wolfsberg unterstützt Familien in Not
