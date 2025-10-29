Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kärnten heute

Kärnten heute vom 29.10.2025 - 29.10.2025

ORF2Staffel 2025Folge 921vom 29.10.2025
Kärnten heute vom 29.10.2025 - 29.10.2025

Kärnten heute vom 29.10.2025 - 29.10.2025Jetzt kostenlos streamen

Kärnten heute

Folge 921: Kärnten heute vom 29.10.2025 - 29.10.2025

20 Min.Folge vom 29.10.2025

Verlängerung des Grundwehrdienstes diskutiert | Klagenfurt: Neuer Hochwasserschutz fertiggestellt | Das Sparbuch bleibt die beliebteste Anlageform | Halloween-Umsatz von 90 Millionen Euro erwartet | "Partizanke Art" im Kärnten Museum ausgestellt | "Stars von Morgen" beim Handballverein SC Ferlach | Ball am Schloss Wolfsberg unterstützt Familien in Not

Weitere Folgen in Staffel 2025

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Kärnten heute
ORF2
Kärnten heute

Kärnten heute

Alle 1 Staffeln und Folgen