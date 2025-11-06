Kärnten heute vom 06.11.2025Jetzt kostenlos streamen
20 Min.Folge vom 06.11.2025
Gürtelrose: Gratis Impfstoff knapp geworden | Love-Scam-Opfer vor Würchers Haus | Spezialeinheit: Schnelle Reaktionskräfte immer bereit | Glanviertel steht vor Baubeginn | Meldungen | Neues Glashaus für Botanikzentrum | Roboter-WM: Villacher Schüler wurden 5. | 70 Jahre Trompetenecho – Kärnten und die Oberkrainermusik
