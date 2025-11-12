Kärnten heute vom 12.11.2025Jetzt kostenlos streamen
Kärnten heute
Folge 935: Kärnten heute vom 12.11.2025
20 Min.Folge vom 12.11.2025
Missbrauchsprozess rund um Ex-WAC Mitarbeiter | Drei Jahre Haft nach Penis-Amputation | Gewerkschaft fordert Köfer-Rücktritt | Notoperation: Hund schwer misshandelt | WAC trennt sich von Pacult | Weitere monatelange Zwangspause für Vadlau | SC Ferlach an der Spitze | Seminarbäuerinnen für Licht ins Dunkel | Dabei
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kärnten heute
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2