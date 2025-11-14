Kärnten heute vom 14.11.2025Jetzt kostenlos streamen
Kärnten heute
Folge 937: Kärnten heute vom 14.11.2025
19 Min.Folge vom 14.11.2025
Neuaufstellung der Kinder- und Jugendhilfe | Traumazentrum auf Eis gelegt | Landeshauptleutekonferenz ohne konkretes Ergebnis | Meldungen | Eine Messe, viele Themen | Drei Theatergruppen, ein Theaterstück | Dabei
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kärnten heute
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2