Kärnten heute vom 17.11.2025
Kärnten heute
Folge 940: Kärnten heute vom 17.11.2025
21 Min.Folge vom 17.11.2025
Geplante 380-KV-Leitung sorgt für Diskussionen | SPÖ-Klubklausur am Faaker See | "Ein Ort am Wort": Vorgeschichte aus St. Paul | "Ein Ort am Wort" zur Koralmbahn | Meldungen | Vorschau auf "Gsund in Österreich" | VSV und KAC gewinnen | Kärntner Holzbaupreis an Kulturhaus in Feistritz | Kärntnerisch Gred´t: Kripfen
Kärnten heute
© ORF 2