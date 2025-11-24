Kärnten heute vom 24.11.2025Jetzt kostenlos streamen
Kärnten heute
Folge 947: Kärnten heute vom 24.11.2025
19 Min.Folge vom 24.11.2025
U17-Team sensationell im WM-Finale | Snowboarder hoffen auf Olympia | Plöckenpass vor geplanter Öffnung verschneit | Meldungen | Dokumentation beleuchtet Schloss-Schönbrunn-Garten | Holzbaupreis für Häuser in Klagenfurt-St. Martin | Kärntnerisch gred't
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kärnten heute
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2