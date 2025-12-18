Kärnten heute vom 18.12.2025Jetzt kostenlos streamen
Kärnten heute
Folge 971: Kärnten heute vom 18.12.2025
18 Min.Folge vom 18.12.2025
Trotz Konjunkturhoffnung: Fachkräftemangel bleibt Problem | Klimawandel verändert heimische Seen | Meldungsblock | Kärntner Jubel im Weltcup: Payer erneut ganz oben | "Once upon a time": Stadtgalerie Klagenfurt ehrt Hubert Schmalix mit Schau | Vorschau auf "Lebensretter 2025": Österreichs Heldinnen und Helden | Frühe Balz: Kohlmeisen sichern sich Nistplätze
Copyrights:© ORF 2