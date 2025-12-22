Kärnten heute vom 22.12.2025Jetzt kostenlos streamen
17 Min.Folge vom 22.12.2025
TEP: Chance für Ausbildung und Jobs | Weihnachtsmärkte fördern Wirtschaft | Meldungen | Eishockey: KAC gewinnt in Budapest | Jahresrückblick: Tiere | Kärntnerisch Gred´t Weihnachten | Kinder erklären, wie das Christkind aussieht
