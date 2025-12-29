Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kärnten heute

Kärnten heute vom 29.12.2025

ORF2Staffel 2025Folge 981vom 29.12.2025
Kärnten heute vom 29.12.2025

Kärnten heute vom 29.12.2025Jetzt kostenlos streamen

Kärnten heute

Folge 981: Kärnten heute vom 29.12.2025

19 Min.Folge vom 29.12.2025

Neue Regeln für Übergangspflege | Auftakt der Vierschanzentournee in Oberstdorf | Meldungen | Kärnten 2025: Chronik eines herausfordernden Jahres | KAC bleibt Spitzenreiter | Kärntnerisch G'redt: Jahreswechsel | Verabschiedung

Weitere Folgen in Staffel 2025

Alle Staffeln im Überblick

Kärnten heute
ORF2
Kärnten heute

Kärnten heute

Alle 2 Staffeln und Folgen