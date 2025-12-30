Kärnten heute vom 30.12.2025Jetzt kostenlos streamen
23 Min.Folge vom 30.12.2025
Anklage gegen Villacher Attentäter rechtskräftig | Polizei für Silvester gerüstet | Kleine Skigebiete bieten entspannte Alternative | 2025 zweitwärmstes Jahr in Kärnten | Kaisers letzte politische Jahresbilanz | Das Sportjahr 2025 im Rückblick | Gitarrist Janez Gregoric feierte 60. Geburtstag
