Kärnten heute vom 29.01.2026
Kärnten heute
Folge 1012: Kärnten heute vom 29.01.2026
19 Min.Folge vom 29.01.2026
Lehrlingsmesse in Klagenfurter Messegelände | 2026 Jahr der Bäuerin | Windkraft und Stromlücke | Meldungen | Gerettet aus eisiger Tiefe: Ein Jahr nach dem Bergunfall | Eishockey: Heimsiege für zwei Vereine | Esemble Porcia stellt Programm vor | Radio Kärnten weiterhin Nummer Eins im Land
Kärnten heute
