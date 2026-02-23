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Kärnten heute
Folge 1037: Kärnten heute vom 23.02.2026
19 Min.Folge vom 23.02.2026
Neues Tourismusgesetz präsentiert | Kaiser tritt ab, Fellner wird Landeshauptmann | Klimawandel sorgt für Zeckensaison-Frühstart | Meldungen | Eishockey: KAC verliert Spitzenspiel in Graz | Vorschau auf ein Ort am Wort in Sankt Veit an der Glan | Betonfiguren statt Fastentuch im Klagenfurter Dom
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