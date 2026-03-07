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Kärnten heute
Folge 1049: Kärnten heute vom 07.03.2026
13 Min.Folge vom 07.03.2026
Kärntner Skigebiete steuern auf Sommerpause zu | Weltfrauentag: Ehrung für Astrid Malle | Aktuelle Meldungen des Tages | VSV sichert sich Platz unter den Top 8 | Fastentuch entstaubt und wiederentdeckt
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