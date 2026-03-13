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Kärnten heute vom 13.03.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1055vom 13.03.2026
Kärnten heute vom 13.03.2026

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Folge 1055: Kärnten heute vom 13.03.2026

21 Min.Folge vom 13.03.2026

Gletscher-Sterben nicht mehr aufzuhalten | Klagenfurt: Politische Uneinigkeit über Ost-Umfahrung | Meldungen | VSV verliert zweites Viertelfinalspiel | „Stars von Morgen“: Karate begeistert die Jugend | Moderne Traktoren erfordern Spezial-Schulungen | "Owe den Boch II" erzählt IT-Komödie in Klagenfurt | Dabei: Militärorchester feiert 70. Geburtstag

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