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Kärnten heute
Folge 1055: Kärnten heute vom 13.03.2026
21 Min.Folge vom 13.03.2026
Gletscher-Sterben nicht mehr aufzuhalten | Klagenfurt: Politische Uneinigkeit über Ost-Umfahrung | Meldungen | VSV verliert zweites Viertelfinalspiel | „Stars von Morgen“: Karate begeistert die Jugend | Moderne Traktoren erfordern Spezial-Schulungen | "Owe den Boch II" erzählt IT-Komödie in Klagenfurt | Dabei: Militärorchester feiert 70. Geburtstag
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