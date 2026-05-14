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Kärnten heute

Kärnten heute vom 14.05.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1117vom 14.05.2026
Kärnten heute vom 14.05.2026

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Kärnten heute

Folge 1117: Kärnten heute vom 14.05.2026

19 Min.Folge vom 14.05.2026

Reportage: Inoffizielles GTI Treffen | AHS-Schüler entscheiden über Abschlussarbeit | Neuer Präsident des Tischtennisverbands | Möserner Moor schützt seltene Dohlenkrebse | Kochtipp von Leo Suppan | Blick zur Langen Nacht der Chöre

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