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Kärnten heute
Folge 1117: Kärnten heute vom 14.05.2026
19 Min.Folge vom 14.05.2026
Reportage: Inoffizielles GTI Treffen | AHS-Schüler entscheiden über Abschlussarbeit | Neuer Präsident des Tischtennisverbands | Möserner Moor schützt seltene Dohlenkrebse | Kochtipp von Leo Suppan | Blick zur Langen Nacht der Chöre
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