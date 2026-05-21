Kärnten heute vom 21.05.2026Jetzt kostenlos streamen
Kärnten heute
Folge 1124: Kärnten heute vom 21.05.2026
20 Min.Folge vom 21.05.2026
Neue Anlage filtert Arsen aus Quellwasser | Ostspange droht weiterer Aufschub | 30 Jahre bilingualer Unterricht | Meldungen | Camphill Liebenfels feiert 50 Jahre Gemeinschaft | Den Ahnen auf der Spur | Kärntnerisch gred´t
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kärnten heute
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2025-2026: ORF 2