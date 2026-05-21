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Kärnten heute

Kärnten heute vom 21.05.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1124vom 21.05.2026
Kärnten heute vom 21.05.2026

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Kärnten heute

Folge 1124: Kärnten heute vom 21.05.2026

20 Min.Folge vom 21.05.2026

Neue Anlage filtert Arsen aus Quellwasser | Ostspange droht weiterer Aufschub | 30 Jahre bilingualer Unterricht | Meldungen | Camphill Liebenfels feiert 50 Jahre Gemeinschaft | Den Ahnen auf der Spur | Kärntnerisch gred´t

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