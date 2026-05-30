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Kärnten heute
Folge 1133: Kärnten heute vom 30.05.2026
16 Min.Folge vom 30.05.2026
Brand auf Recyclinglagerplatz in Völkermarkt | Badegäste nutzen Koralmbahn auf dem Weg zum Wasser | Geisterfahrer prallt gegen Motorradfahrer | Lungau an Kärnten angebunden | Tag der offenen Tür bei der Landesregierung | Rund Tausend Menschen auf Prideparade in Klagenfurt | "Probstn' Singers" liefern Gospelmusik aus St.Veit
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