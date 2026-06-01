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Kärnten heute
Folge 1135: Kärnten heute vom 01.06.2026
19 Min.Folge vom 01.06.2026
Feldkirchen: Neues MRT-Institut eröffnet | Kärntens Arbeitsmarkt weiterhin stabil | Meldungen | Woche der Landwirtschaft: Milch | Vorschau: Streitkultur | Kochtipps von Tici Kaspar | Kärntnernisch gred´t: Mergale
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