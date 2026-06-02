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Kärnten heute
Folge 1136: Kärnten heute vom 02.06.2026
17 Min.Folge vom 02.06.2026
Tauziehen um neues Unfallkrankenhaus | Thema Sicherheit in der Landesregierung | Meldungen | Streitkultur: Lösungssuche für Trockenheit | Innovative Schulprojekte bei Gala prämiert | Heiligenblut 1981: Goldfunde vor 4000 Jahren
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