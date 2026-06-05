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Kärnten heute
Folge 1139: Kärnten heute vom 05.06.2026
18 Min.Folge vom 05.06.2026
Volksbank muss Kundin Millionenbetrag zurückzahlen | Tiefe Betroffenheit nach Flugzeugabsturz in Kroatien | Organspende: Ein Wettlauf gegen die Zeit | Meldungen | "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" für die Bühne adaptiert | Dabei: "Wein-Wiesn" und Matura Ball der Tourismusschule
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