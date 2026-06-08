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Kärnten heute
Folge 1142: Kärnten heute vom 08.06.2026
19 Min.Folge vom 08.06.2026
Verbesserte Wasserqualität im Vergleich zum Vorjahr | Zahngesundheit der Kärntner massiv verbessert | Präsident der Zahnärztkammer über Kärntner Zahngesundheit | Meldungen | Starnacht am Wörthersee: Gabalier und Mark Forster erwartet | Frauen-Fußball: Showdown zwischen Oberglan und Sachsenburg | Kärntnerisch gred't: "Sifln"
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