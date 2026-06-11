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Kärnten heute vom 11.06.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1145vom 11.06.2026
Kärnten heute vom 11.06.2026

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Folge 1145: Kärnten heute vom 11.06.2026

18 Min.Folge vom 11.06.2026

44-Jähriger soll Bekannten mit Hammer erschlagen haben | Anzeigenhagel bei Lkw-Kontrollen | 60 Feuerwehren bei Unwettern im Einsatz | Debatte über Spar- und Reformpläne im Landtag | Kurzmeldungen | Ex-Südafrika-Legionär Putsche zum WM-Auftakt | ORF-Stiftungsrat wählt neuen Genraldirektor | Klagenfurt-Festival verzeichnet neuen Besucherrekord

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