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Kärnten heute
Folge 1145: Kärnten heute vom 11.06.2026
18 Min.Folge vom 11.06.2026
44-Jähriger soll Bekannten mit Hammer erschlagen haben | Anzeigenhagel bei Lkw-Kontrollen | 60 Feuerwehren bei Unwettern im Einsatz | Debatte über Spar- und Reformpläne im Landtag | Kurzmeldungen | Ex-Südafrika-Legionär Putsche zum WM-Auftakt | ORF-Stiftungsrat wählt neuen Genraldirektor | Klagenfurt-Festival verzeichnet neuen Besucherrekord
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