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Kärnten heute

Kärnten heute vom 15.06.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1149vom 15.06.2026
Kärnten heute vom 15.06.2026

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Kärnten heute

Folge 1149: Kärnten heute vom 15.06.2026

18 Min.Folge vom 15.06.2026

Tödlicher Unfall nach Fluchtversuch | Bürgermeister nicht zu Prozess erschienen | Meldungen | KI-Kamerasystem für mehr Sicherheit auf Autobahnen | 67-jährige Praktikantin im Spital | St. Pauler Kultursommer | Kärntnerisch gred´t

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