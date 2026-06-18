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Kärnten heute
Folge 1152: Kärnten heute vom 18.06.2026
19 Min.Folge vom 18.06.2026
Zusammenlegung: Sonderlösung für zweisprachige Bezirksgerichte | Verspäteter Almauftrieb voll im Gang | Aktuelle Meldungen des Tages | Kitzrettung mit Hilfe von Drohnen | WAC startet mit neuen Gesichtern in die Saison | Komödienspiele Porcia feiern ihr 65. Jubiläum | "Sounds of Carinthia" hüllt Konzerthaus Klagenfurt in Klangwolke
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