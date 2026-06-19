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Kärnten heute

Kärnten heute vom 19.06.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1153vom 19.06.2026
Kärnten heute vom 19.06.2026

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Folge 1153: Kärnten heute vom 19.06.2026

19 Min.Folge vom 19.06.2026

Kärntnermilch steigert Umsatz | Landeshauptleute-Konferenz in Innsbruck Tirol | United World Games im Wörtherseestadion eröffnet | Reserveastronautin Possnig im Porträt | Talk mit Studiogast Carmen Possnig | Dabei

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