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Kärnten heute

Kärnten heute vom 20.06.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1154vom 20.06.2026
Kärnten heute vom 20.06.2026

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Kärnten heute

Folge 1154: Kärnten heute vom 20.06.2026

15 Min.Folge vom 20.06.2026

Koralmbahn bringt neue Impulse | Meldungen | Flugpolizei Kärnten erhält neuen Chefpiloten | Blick zu: "Wenn die Musi spielt" | Ingeborg-Bachmann-Preis vor Doppeljubiläum

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