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Kärnten heute
Folge 1154: Kärnten heute vom 20.06.2026
15 Min.Folge vom 20.06.2026
Koralmbahn bringt neue Impulse | Meldungen | Flugpolizei Kärnten erhält neuen Chefpiloten | Blick zu: "Wenn die Musi spielt" | Ingeborg-Bachmann-Preis vor Doppeljubiläum
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