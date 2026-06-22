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Kärnten heute

Kärnten heute vom 22.06.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1156vom 22.06.2026
Kärnten heute vom 22.06.2026

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Kärnten heute

Folge 1156: Kärnten heute vom 22.06.2026

20 Min.Folge vom 22.06.2026

Wolfsberg als Hitze-Hotspot | Gewalt gegen Frauen: Frauenhaus Villach ausgelastet | Jugend blickt mit gemischten Gefühlen in die Zukunft | Aktuelle Meldungen des Tages | Villach im WM-Fußballfieber | Künstlerstadt Gmünd lädt zum Entdecken ein | Kärntnerisch gred´t: "Fatschpopalan"

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