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Kärnten heute
Folge 1156: Kärnten heute vom 22.06.2026
20 Min.Folge vom 22.06.2026
Wolfsberg als Hitze-Hotspot | Gewalt gegen Frauen: Frauenhaus Villach ausgelastet | Jugend blickt mit gemischten Gefühlen in die Zukunft | Aktuelle Meldungen des Tages | Villach im WM-Fußballfieber | Künstlerstadt Gmünd lädt zum Entdecken ein | Kärntnerisch gred´t: "Fatschpopalan"
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