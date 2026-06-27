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Kärnten heute
Folge 1161: Kärnten heute vom 27.06.2026
14 Min.Folge vom 27.06.2026
Bad Bleiberg: Großer Andrang bei Thermalwasser für private Pools | Landesmeisterschaften der Feuerwehren: Präzision und Schnelligkeit im Fokus | Meldungen | Bachmannpreis: Heißer letzter Lesetag | Von der Gendarmerie bis zum Zoll: Privates Uniformmuseum in Kärnten
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