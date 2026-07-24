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Kärnten heute
Folge 1188: Kärnten heute vom 24.07.2026
19 Min.Folge vom 24.07.2026
Zweisprachiger Richter verabschiedet | 5-Blumen-Urlaub am Bauernhof | Meldungen | Fußballstars besuchen Wörthersee-Stadion | Tici Kaspar kocht sommerliche Pasta al Limone | Dabei: Auf Schatzsuche und beim Film-Branchentreff
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