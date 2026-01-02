Kärnten heute vom 02.01.2026Jetzt kostenlos streamen
Kärnten heute
Folge 985: Kärnten heute vom 02.01.2026
22 Min.Folge vom 02.01.2026
Feiertagsmüll hält Müllabfuhren auf Trab | Arbeitslosigkeit steigt immer weiter | Studiogast Wedenig (AMS ) zur Arbeitsmarktlage | Meldungen | Immer mehr auf vergünstigte Lebensmitteln angewiesen | Eishockeyblock | Sternsinger sind bis 6. Jänner unterwegs
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kärnten heute
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2