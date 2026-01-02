Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kärnten heute

Kärnten heute vom 02.01.2026

ORF2
vom 02.01.2026
22 Min.Folge vom 02.01.2026

Feiertagsmüll hält Müllabfuhren auf Trab | Arbeitslosigkeit steigt immer weiter | Studiogast Wedenig (AMS ) zur Arbeitsmarktlage | Meldungen | Immer mehr auf vergünstigte Lebensmitteln angewiesen | Eishockeyblock | Sternsinger sind bis 6. Jänner unterwegs

