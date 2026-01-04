Kärnten heute vom 04.01.2026Jetzt kostenlos streamen
Kärnten heute
Folge 987: Kärnten heute vom 04.01.2026
13 Min.Folge vom 04.01.2026
Risiko Drohnen: Hubschrauber-Einsätze gefährdet | Meldungsblock | Slalom in Kranjska Gora: Truppe erneut unter den sieben Besten | Eishockey-Bilanz: KAC punktet auswärts, VSV ohne Erfolg | Dabei
