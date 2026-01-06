Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kärnten heute

Kärnten heute vom 06.01.2026

Staffel 2026Folge 989vom 06.01.2026
Folge 989: Kärnten heute vom 06.01.2026

20 Min.Folge vom 06.01.2026

Austria Klagenfurt in der Krise | Ski-Unfälle: Rettungskräfte im Dauereinsatz | Autobahnmeisterei unter weiblicher Führung | Tausende Kinder als Sternsinger unterwegs | Skisprung-Weltcup Tag 2 | KAC weiterhin Spitzenreiter | Künstlerin Katya Frei im Porträt | Rückblick: Fotoentwicklung 1989

