Kärnten heute vom 07.01.2026

ORF2Staffel 2026Folge 990vom 07.01.2026
20 Min.Folge vom 07.01.2026

Wohnhausbrand fordert Todesopfer | Diskussion um Austria Klagenfurt | Prozess um Asbestfund | Kärnten startet Christbaumentsorgung | Plane-Spotting verbindet Generationen | Ein malender Bankbeamter im Porträt | Dabei: Kärntner Sinfonieorchester

ORF2
