Kärnten heute vom 11.01.2026Jetzt kostenlos streamen
Kärnten heute
Folge 994: Kärnten heute vom 11.01.2026
14 Min.Folge vom 11.01.2026
Initiative: Handwerk trifft auf Technik | Sozialwirtschaft: GPA bereitet sich auf Verhandlungsrunde vor | Boom bei Schönheitsoperationen | Meldungen | Lanisek fängt Hörl in Zakopane ab | Adelboden: Feller unter Top 5
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kärnten heute
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2