Folge 997: Kärnten heute vom 14.01.2026
20 Min.Folge vom 14.01.2026
Werben um Schüleranmeldungen | Bildungsdirektorin Penz im Gespräch | 12 Jahre Haft nach Messerattacke | Sparzwang trifft Sportvereine | Truppe landet auf dem dritten Platz | Kärtner Museen ziehen Bilanz | Dabei
