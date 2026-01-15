Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kärnten heute vom 15.01.2026

Maßnahmen gegen Teuerung | Asfinag investiert 30 Millionen in Neubau | Finanzierungsaktion soll Skigebiet Ankogel retten | Meldungen | Bürgermeisterwahl in Gmünd | Galerie M zeigt Landschaftsmalerei von Georg Geyer | ESC Schulmusikwettbewerb | Stars von Morgen: Kunstturnen

