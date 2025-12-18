Staffel 1Folge 1vom 18.12.2025
Kaiserin der Leinwand - Die Geschichte der Sissi-TrilogieJetzt kostenlos streamen
Kaiserin der Leinwand - Die Geschichte der Sissi-Trilogie
Folge 1: Kaiserin der Leinwand - Die Geschichte der Sissi-Trilogie
46 Min.Folge vom 18.12.2025
Seit über 70 Jahren gehören die drei "Sissi"-Filme von Ernst Marischka zu den unangefochtenen Klassikern des Weihnachtsprogramms. Jedes Jahr aufs Neue überrascht Franz Joseph seine Sissi mit dem Heiratsantrag und lässt dabei das Publikum sehnsüchtig aufseufzen. Die österreichische Dokumentation gewährt nun exklusive Einblicke hinter die Kulissen und erzählt die Entstehungsgeschichte dieses zeitlosen Habsburger-Romantik-Klassikers. Bildquelle: ORF III/ullstein - Kindermann / Ullstein Bild / picturedesk.com
Kaiserin der Leinwand - Die Geschichte der Sissi-Trilogie
