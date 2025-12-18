Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kaiserin der Leinwand - Die Geschichte der Sissi-Trilogie

Folge 1: Kaiserin der Leinwand - Die Geschichte der Sissi-Trilogie

46 Min.Folge vom 18.12.2025

Seit über 70 Jahren gehören die drei "Sissi"-Filme von Ernst Marischka zu den unangefochtenen Klassikern des Weihnachtsprogramms. Jedes Jahr aufs Neue überrascht Franz Joseph seine Sissi mit dem Heiratsantrag und lässt dabei das Publikum sehnsüchtig aufseufzen. Die österreichische Dokumentation gewährt nun exklusive Einblicke hinter die Kulissen und erzählt die Entstehungsgeschichte dieses zeitlosen Habsburger-Romantik-Klassikers. Bildquelle: ORF III/ullstein - Kindermann / Ullstein Bild / picturedesk.com

