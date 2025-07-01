Kaisermühlen Blues (4/6): VerrücktJetzt kostenlos streamen
Kaisermühlen Blues Staffel 1
Folge 4: Kaisermühlen Blues (4/6): Verrückt
50 Min.Folge vom 01.07.2025
Weil die Köchin erkrankt ist, kocht Gitti Schimek zum ersten Mal im Gasthaus ihre Spezialität Krautfleckerl. Einer der Gäste, UNO-Diplomat Dr. Ogbonna, ist von Gittis Kochkunst hellauf begeistert. Besetzung: Marianne Mendt (Gitti Schimek) Götz Kauffmann (Rudi Gneisser) Peter Fröhlich (Erwin Schoitl) Doris Hick (Ines) Christian Spatzek (August) Elfi Eschke (Renate) Lukas Resetarits (Burschi Leitner) Ellen Umlauf (Frau Kaiser) Brigitte Neumeister (Turecek) Frank Oladeinde (Okonkwo Josephus) Roberto Blanco (Dr. Ogbonna) Regie: Reinhard Schwabenitzky Drehbuch: Ernst Hinterberger Bildquelle: ORF/MR Film/Contessina Bauer
