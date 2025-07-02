Kaisermühlen Blues (5/6): Hof-KonzertJetzt kostenlos streamen
Kaisermühlen Blues Staffel 1
Folge 5: Kaisermühlen Blues (5/6): Hof-Konzert
51 Min.Folge vom 02.07.2025
August glaubt immer noch, dass die Beziehung seiner Mutter Gitti zu Josephus Okonkwo seine Versetzung zur Staatspolizei verhindert habe. Renate hat es geschafft, den "Fünfer" aus der Klinik herauszubekommen. Josephus Okonkwo trifft im Eissalon Kudrnac. Er will mit ihm einen Ausflug einfädeln, um endlich wieder mit Gitti zusammenzutreffen. Besetzung: Marianne Mendt (Gitti Schimek) Götz Kauffmann (Rudi Gneisser) Peter Fröhlich (Erwin Schoitl) Regie: Reinhard Schwabenitzky Bildquelle: ORF/MR Film
