Kaisermühlen Blues (6/6): Der AbschiedJetzt kostenlos streamen
Kaisermühlen Blues Staffel 1
Folge 6: Kaisermühlen Blues (6/6): Der Abschied
53 Min.Folge vom 02.07.2025
Später am Abend komt Okonkwo mit einem Strauß Rosen, um Gitti zu einem Spaziergang einzuladen. Auf der Donauinsel kommt es endlich zum ersten Kuss. Sabine Leitner hat es geschafft: die Volkshochschule eröffnet eine Ausstellung mit ausgewählten Stücken ihrer Töpferkunst. Besetzung: Marianne Mendt (Gitti Schimek) Götz Kauffmann (Rudi Gneisser) Peter Fröhlich (Erwin Schoitl) Regie: Reinhard Schwabenitzky Bildquelle: ORF/MR Film
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kaisermühlen Blues Staffel 1
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0