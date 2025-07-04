Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kaisermühlen Blues Staffel 2

ORF2Staffel 1Folge 9vom 04.07.2025
51 Min.Folge vom 04.07.2025

Schoitl und Gneisser in Hochform: Sie wetteifern, wer der Gitti Schimek als erster eine Trafik zuschanzen kann. Kudrnacs Bemühungen um das Grätzl-Museum gehen weiter, ebenso die Renes um Lena, die Probleme mit ihrem behinderten Bruder hat. Bildquelle: ORF/MR Film/Contessina Bauer

