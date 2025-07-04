Kaisermühlen Blues (3/6): Saure WiesenJetzt kostenlos streamen
Kaisermühlen Blues Staffel 2
Folge 9: Kaisermühlen Blues (3/6): Saure Wiesen
51 Min.Folge vom 04.07.2025
Schoitl und Gneisser in Hochform: Sie wetteifern, wer der Gitti Schimek als erster eine Trafik zuschanzen kann. Kudrnacs Bemühungen um das Grätzl-Museum gehen weiter, ebenso die Renes um Lena, die Probleme mit ihrem behinderten Bruder hat. Bildquelle: ORF/MR Film/Contessina Bauer
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kaisermühlen Blues Staffel 2
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0