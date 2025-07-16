Kaisermühlen Blues (7/10): Voll danebenJetzt kostenlos streamen
45 Min.Folge vom 16.07.2025
Die Bezirksräte Schoitl und Gneißer machen einen Karrieresprung. Gneißer wird Abgeordneter im Rathaus, Schoitl wird in die Wirtschaftskammer berufen. In ihren neuen Funktionen begleiten sie eine Delegation nach Budapest. Euphorisch reisen sie ab. Ein Schweizer Fernsehteam kommt nach Kaisermühlen, um eine Dokumentation über den Bezirk zu machen Raschen merken die Kaisermühlener, dass sie verunglimpft werden sollen. In Budapest fallen Schoitl und Gneißer zwei Prostituierten in die Hände, die sie betäuben und berauben. Bildquelle: ORF/MR Film
