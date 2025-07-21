Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kaisermühlen Blues Staffel 4

Kaisermühlen Blues (4/10): Keiner ist mit nichts zufrieden

ORF2Staffel 1Folge 16vom 21.07.2025
Kaisermühlen Blues (4/10): Keiner ist mit nichts zufrieden

Kaisermühlen Blues (4/10): Keiner ist mit nichts zufriedenJetzt kostenlos streamen

Kaisermühlen Blues Staffel 4

Folge 16: Kaisermühlen Blues (4/10): Keiner ist mit nichts zufrieden

45 Min.Folge vom 21.07.2025

Kudrnac will eine Kaisermühlen-Chronik schreiben und bittet Robert Henker um Mitarbeit. Erwin Schoitl ist nicht nur arbeitslos, sondern völlig pleite und erhofft sich von einem reichen Schulfreund in Kärnten finanzielle Hilfe. Geld erwartet sich auch Joschi Täubler von der Versicherung, nachdem er gleich in eine Reihe von Unfällen verwickelt ist.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Kaisermühlen Blues Staffel 4
ORF2
Kaisermühlen Blues Staffel 4

Kaisermühlen Blues Staffel 4

Alle 1 Staffeln und Folgen